Brasil vence Polônia no Grand Prix Na abertura da 2ª etapa do Grand Prix da Ásia, a seleção brasileira feminina de vôlei venceu a Polônia, nesta sexta-feira, e conseguiu sua quarta vitória na competição. A equipe do técnico José Roberto Guimarães fez 3 sets a 0 nas polonesas, com parciais de 25/17, 25/13 e 25/19, em jogo válido pelo grupo E do torneio. O Brasil continua com 100% de aproveitamento no Grand Prix: o time de Zé Roberto já havia derrotado sul-coreanas e as próprias polonesas - ambas por 3 sets a 0 - e também batido o Japão por 3 sets a 2. A meio-de-rede Valeskinha elogiou a atuação do Brasil. "Hoje foi bem tranqüilo. Marcamos e atacamos bem, e acho que fomos bem melhor que no jogo contra o Japão", comentou ao Sportv. A seleção volta a quadra neste sábado, às 3h30 (de Brasília), com TV Globo, na partida diante da Alemanha.