Brasil vence Portugal de virada na Liga A Seleção Brasileira Masculina de Vôlei passou por dificuldades hoje, mas venceu os portugueses por 3 sets a 1, com parciais de 21/25, 25/16, 25/14 e 25/19, pela Liga Mundial, na cidade mineira de Betim. Os dois times se enfrentam novamente amanhã, às 10h, com transmissão da Rede Globo, na última partida da fase classificatória. Na briga pela titularidade no concorrido time do técnico Bernardo Rezende, o central André Heller aproveitou a oportunidade e foi um dos melhores jogadores da partida, com 10 pontos anotados. O jogador foi inscrito para esta etapa no lugar de Gustavo, que está sendo poupado por causa de dores nas costas. Hoje, no final do primeiro set, Heller substituiu Henrique, que não fez boa partida, e não saiu mais da quadra. "Estou sempre pronto para entrar. Não importa quanto tempo fiquei afastado do grupo, o que importa é essa motivação que estou mostrando. Vou trabalhar o máximo para estar sempre no grupo, e o que acontecer vai ser conseqüência do meu trabalho", afirma André, de 27 anos, e 1,99m, eleito o melhor jogador da Superliga passada pela equipe da Unisul. Bernardinho, que estava preocupado com o entrosamento do atleta com o grupo, ficou satisfeito com sua atuação, mas não gostou do conjunto: "O André esteve muito bem em quadra, mas o time jogou muito abaixo da média. Do jeito que jogamos hoje, não nos credenciamos a ficar nas quatro primeiras colocações da fase final, em Madri (de 8 a 13 de julho)." Mas o treinador admitiu: "É claro que não posso culpar só os jogadores. A parcela maior da culpa foi minha, que não consegui fazer todo mundo ficar em sintonia. Temos de melhorar muito, principalmente o passe. Vou tentar fechar mais o grupo." Sobre a exclusão de André do grupo que foi para a Europa jogar três finais de semana seguidos contra Itália, Alemanha e Portugal, Bernardinho resaaltou que pretendia levar 15 jogadores, mas só pôde levar 12. "São escolhas que temos de fazer. Me senti até injusto, mas tinha de tomar uma decisão. Não pude dar o tempo merecido nessa briga dos centrais (entre Gustavo, André, Henrique e Felizardo)", lamenta. Gustavo garante que já está recuperado da lombalgia, mas está sendo poupado. Ele afirma que ficou muito feliz pela atuação de André: "Ele jogou muito bem. É conversa fiada essa história de entrosamento. Nós dividimos o mesmo quarto, e conversamos como bloquear essa ou aquela bola. É muito bacana vê-lo nessa boa fase." O Brasil está momentaneamente ocupando a primeira colocação do grupo B, já que os italianos perderam para a Alemanha por 3 a 1. Amanhã, com o encerramento da fase classificatória, serão definidas as posições para a fase espanhola.