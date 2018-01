Brasil vence Portugal na Liga Mundial A seleção brasileira masculina de vôlei não teve trabalho e derrotou Portugal por 3 sets a 0 na tarde deste sábado, em partida válida pela fase de classificação da Liga Mundial. O time do técnico Bernardinho Resende mostrou evolução e agora lidera o Grupo A da competição. Mesmo sem contar com alguns titulares - como Giba e Gustavo, contundios, além de ter perdido Roberto Minuzzi, que teve de passar por uma operação cardíaca - o time apresentou um desempenho melhor se comparado à estréia, contra a Venezuela. Com seriedade, o time venceu com parciais de 25/16, 25/22 e 25/23. As duas equipes voltam a se enfrentar neste domingo, às 12 horas (horário de Brasília). O Brasil tem seis pontos, seguido de Portugal, com 5. Neste final de semana, Venezuela e o Japão - os outros integrantes do grupo - se enfrentam em Caracas. Portugal enfrentou 13 vezes o Brasil, e não venceu nenhuma.O time brasileiro é campeão mundial e olímpico e vencedor de três das quatro últimas edições da Liga Mundial.