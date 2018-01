Brasil vence prova no Fast Triatlo O trio brasileiro formado por Carla Moreno, Sandra Soldan e Mariana Ohata conquistou neste domingo a vitória por equipe do Mundialito de Fast Triatlo, em Santos. Na competição individual, o primeiro lugar foi da canadense Carol Montgomery, que venceu uma disputa acirrada com Carla. A brasileira perdeu por apenas um ponto. A prova, que teve a participação de equipes de seis países, foi disputada em três baterias de 250 metros de natação, seguidas de 4.200 metros de ciclismo e 1.350 metros de corrida. Brasileiras e canadenses eram consideradas favoritas e, durante toda a competição, dividiram as primeiras posições. O Brasil tinha boas chances de levar o título na disputa individual e por equipes. Sandra Soldan, que liderava a competição com folga, acabou sofrendo uma queda na segunda bateria, quando completava a prova de ciclismo. O problema acabou afetando seu desempenho, mas não o suficiente para impedir que as brasileiras saíssem vitoriosas na disputa entre os países. "Este era o nosso objetivo e conseguimos. Fizemos muito bem o nosso papel, mostrando porque estamos entre as melhores", disse Carla Moreno, lembrando que o trio brasileiro figura na lista das 20 melhores triatletas do ranking mundial. A canadense Carol Montgomery admitiu ter ficado surpresa por conquistar a vitória na competição individual. "Estou com 35 anos e achei que neste tipo de prova as atletas mais jovens levariam vantagem. Isto prova que estou bem fisicamente", disse a vencedora, que já foi líder do ranking mundial.