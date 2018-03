Brasil vence Rússia e fica perto da vaga O Brasil está muito perto da vaga na semifinal da Liga Mundial de Vôlei. Nesta quarta-feira, em Madri, a seleção brasileira masculina ganhou da Rússia, atual campeã do torneio, por 3 sets a 1, com parciais de 25/19, 24/26, 25/17 e 25/15. Com isso, o time de Bernardinho lidera o grupo F e precisa apenas de uma vitória sobre a Itália, amanhã, às 12h30 (horário de Brasília) - com transmissão ao vivo da SporTV. Também nesta quarta-feira, a Itália derrotou a Bulgária por 3 sets a 1. Assim, o Brasil está em primeiro lugar da chave, com duas vitórias, enquanto italianos e russos estão em segundo, com uma vitória e uma derrota cada - os búlgaros já estão fora, pois perderam as duas. Caso o Brasil seja derrotado pela Itália, nesta quinta-feira, e a Rússia ganhe da Bulgária, haverá um triplo empate. Aí, a decisão dos dois classificados sairá no saldo de sets. Mas, depois da vitória sobre os russos, basta uma vitória simples contra os italianos para que o time de Bernardinho fique com a vaga na semifinal. ?O Brasil foi muito bem. Jogamos a nossa melhor partida em 2003. O time esteve muito concentrado e dominou completamente o jogo. E o ataque teve sua maior virtude, não foi afobado?, elogiou o técnico Bernardinho. Mas ele já avisou: contra a Itália será diferente. "Amanhã será outro jogo. É outra final."