Brasil vence 'seleção do mundo' no futebol de areia

Campeã do mundo neste ano, a seleção brasileira de futebol de areia confirmou o favoritismo e derrotou a seleção do mundo por 5 a 3, neste domingo, na cidade de Serra, no Espírito Santo.

Mesmo jogando em casa, os brasileiros tiveram dificuldade diante da equipe que reuniu os melhores atletas da modalidade, vindos de cinco países. A seleção anfitriã atuou desfalcada de Buru, que já foi eleito o melhor do mundo. Com dores na virilha, ele precisou ser substituído durante a partida.

O Brasil começou melhor e chegou a abrir dois gols de vantagem, com Sydney e o experiente Benjamin. No entanto, o adversário reagiu na sequência e arrancou o empate, com gols de Nico e Madjer, principal jogador de Portugal.

A igualdade no placar deixou a partida equilibrada novamente. Mas os brasileiros não demoraram a marcar o terceiro gol. Daniel mandou entre as pernas do goleiro. Porém, o português Ricardo deixou tudo igual novamente em seguida. No final, o Brasil contou com gols de André e Betinho para garantir a vitória.