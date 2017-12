Brasil vence Sérvia e fica próximo de Atenas A seleção brasileira de vôlei masculino manteve a invencibilidade na Copa do Mundo do Japão ao derrotar na madrugada desta sexta-feira a Sérvia e Montenegro, atual campeã olímpica, por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 22/25, 25/21, 25/21 e 25/21, em 1h31 de jogo, e praticamente assegurou a vaga olímpica. Mais uma vitória dá aos brasileiros, o título inédito do torneio. O time do técnico Bernardinho volta à quadra para enfrentar os EUA, à 1h30 de sábado, com transmissão da SporTV. O resultado praticamente garantiu a vaga brasileira na Olimpíada de Atenas, em 2004, e colocou o time muito próximo da conquista do título inédito: se ganhar mais uma partida, os meninos do Brasil já levam o ouro. No confronto mais esperado da Copa do Mundo, entre o atual campeão mundial e a campeã olímpica, prevaleceu a técnica, a concentração e a garra dos jogadores brasileiros. Foi a vitória mais tranqüila do Brasil sobre os sérvios nos últimos 13 meses. Até a temida participação do oposto Ivan Miljkovic, alternando altos e baixos, não levou perigo à seleção de Bernardinho. Uma falha do meio-de-rede André Heller no primeiro set, quando o time brasileiro perdia o jogo por 7/10, fez com que o treinador pedisse tempo. Os jogadores demonstravam nervosismo e Bernardinho procurou passar calma à equipe. O bom saque e a maior precisão nas recepções e bloqueio deram a vitória do primeiro set aos sérvios: 23/25. No set seguinte, a seleção brasileira voltou mais concentrada. Bernardinho sacou André Heller e colocou Rodrigão. A alteração deu resultado e o Brasil empatou a partida ao vencer os sérvios por 25/21, com boas jogadas do capitão Nalbert e do líbero Escadinha. Esses últimos continuaram jogando um vôlei vistoso e o Brasil voltou a vencer o set: 25/21 em 22 minutos. O último set foi de total domínio brasileiro. Em 24 minutos, o Brasil demonstrou melhor nível de jogo e no ponto final de Giovane, sempre ele, conseguiu a sua nona vitória no torneio. O Brasil jogou com Ricardo, Giovane, Gustavo, Nalbert, André Heller e Anderson. Entraram no decorrer do jogo Escandinha (líbero), André Nascimento, Maurício e Rodrigão. Nos demais jogos do grupo B, a Venezuela derrotou a China por 3 sets a 1, o Canadá bateu a Tunísia por 3 sets a 0 e o Egito superou a Coréia do Sul por 3 a 2. Pelo grupo A, a Itália ganhou dos EUA por 3 a 0 e a França venceu o Japão por 3 a 0.