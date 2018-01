Brasil vence Sul-Americano de Aquáticos com 74 medalhas O Brasil fechou nesta sexta-feira o Sul-Americano de Esportes Aquáticos, na Colômbia, com 74 medalhas nas cinco modalidades disputadas (40 de ouro, 24 de prata e 10 de bronze). Nos 10 km da maratona aquática ganhou dois ouros, com Fábio Lima e Maria da Penha Cruz, a Pepenha, e uma prata, com Luís Eduardo Oliveira.