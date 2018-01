Brasil vence torneio de futebol de areia A seleção brasileira de futebol de areia conquistou neste domingo a Copa Latina pela sétima vez ao bater Portugal por 6 a 5, de virada, na decisão, disputada na praia de Iracema, em Fortaleza. O título serviu para os brasileiros vingarem a derrota para os portugueses na final do Mundial deste ano, em plena praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Buru, duas vezes, Daniel, Jorginho, André e Benjamin marcaram os gols do Brasil, enquanto Madjer e Belchior (estes com dois gols) e Marinho fizeram os dos portugueses.