Brasil vence Tunísia e garante vaga nas oitavas do Mundial de Handebol

GRANOLLERS - A seleção brasileira masculina de handebol derrotou a Tunísia por 27 a 22, nesta quarta-feira, em Granollers, na Espanha, pela quarta rodada do Grupo A do Mundial. Assim, o Brasil empata com Alemanha e Tunísia no número de pontos, mas fica atrás dos dois e ocupa a quarta colocação do Grupo A. Mesmo em quarto lugar, a seleção brasileira garante vaga nas oitavas de final. Até agora, o Brasil ganhou dois jogos (Tunísia e Argentina) e perdeu outros dois (Alemanha e França).

Diante da Tunísia, a seleção brasileira teve uma boa atuação e controlou o placar durante todo o jogo. O destaque do Brasil foi a performance defensiva, principalmente o goleiro Luiz Nascimento, que conseguiu segurar o ataque adversário e garantiu a importante vitória.

Com um grupo renovado, já de olho na preparação para a Olimpíada do Rio em 2016, a seleção brasileira tem como grande objetivo no Mundial da Espanha passar para as oitavas de final. E está bem perto de conseguir isso, depois da fundamental vitória desta quarta-feira.