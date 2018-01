Brasil volta a decepcionar no Judô O Brasil voltou a decepcionar, neste domingo, no último dia de competições do Mundial de Judô, em Osaka, no Japão. Os ligeiros Marli Suzuki e Fúlvio Miyata, juntamente com os absolutos Edinanci Silva e Daniel Hernandes não obtiveram classificação. Suzuki venceu a inglesa Rosa Morais Cassoque, mas perdeu no combate seguinte para a ucraniana Lyudmyla Lusnikova. O título feminino na categoria ligeiro ficou com a japonesa Ryoto Tamura. Miyata teve desempenho semelhante. Bateu o neozelandês Alister Leat, mas foi derrotado por Sanjor Zokirov, do Usbequistão. A medalha de ouro foi do norte-coreano Chio Min Ho. Entre os absolutos, Daniel Hernandes eliminou o lituano Richardas Lekavicius, mas caiu diante do japonês Keiji Suzuki, que ficou com o título. Na repescagem, Hernandes voltou a perder, desta vez para o romeno Gabriel Monteanu. Edinanci Silva, que conquistou uma das três medalhas de bronze do Brasil no Mundial, lutando na categoria meio-pesado, teve a melhor performance. Superou a belga Marie Elisabeth Veys e a bielo-russa Yulia Barysik, mas foi eliminada pela chinesa Tong Wen, que ficou com o título.