Brasil volta à elite do tênis de mesa O Brasil está de volta à elite mundial do tênis de mesa. Neste sábado, no Catar, a equipe brasileira sagrou-se campeã da segunda divisão do Campeonato Mundial, ao vencer a Eslováquia por 3 a 2. No primeiro jogo da final, Hugo Hoyama ganhou de Peter Sereda por 3 a 0. Em seguida, Thiago Monteiro perdeu para Jaromir Truksa também por 3 a 0. Os eslovacos viraram com o triunfo de Lubomir Pistej sobre Reinaldo Yamamoto, com novo 3 a 0. Hoyama igualou a disputa ao fazer 3 a 1 em Jaromir Truksa e Thiago Monteiro garantiu o título com 3 a 2 sobre Peter Sereda.