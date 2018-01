Brasil volta a ter grandes torneios de judô Após 32 anos, 20 deles sob a "Dinasta Mamede", o Brasil volta a ser sede de um importante torneio adulto de judô - o último desse esporte, um Pan-americano, foi realizado em 1971, em Londrina. Em 2002, o País organizou o Pan Sub-20 e o Sub-17, em Brasília. Há dois anos livre da administração da família Mamede, a Confederação Brasileira de Judô levou para Salvador a 27ª edição do Pan-americano da modalidade. Atletas de 18 países - entre eles, Estados Unidos, Canadá e Argentina (Cuba é a grande ausência) - entram no tatame a partir das 15 horas desta quinta-feira, no ginásio Colônia de Férias do SESC. A competição será uma prévia dos Jogos Pan-americanos de São Domingos, que serão disputados em agosto. Na edição do Pan-americano de Judô de 2002, na República Dominicana, o Brasil ficou em segundo lugar na disputa por equipes. Perdeu as finais masculina e feminina para Cuba. Nas disputas individuais, somou 1 medalha de ouro, 5 de prata e 8 de bronze. Além de trazer uma competição importante para o País e estar arcando com as despesas da seleção brasileira (fato que não ocorria na gestão anterior), a Confederação Brasileira de Judô vai oferecer premiação em dinheiro aos atletas brasileiros que subirem ao pódio. Isso porque a entidade fechou parceria com a Coca-Cola, ex-patrocinadora da seleção brasileira de futebol. Segundo o presidente da CBJ, Paulo Wanderley, o valor da parceria é de cerca de 300 mil/ano, já descontando impostos e a comissão de 25% da agência intermediadora. Em 2002, a CBJ também recebeu cerca de R$ 950 mil da Lei Agnelo/Piva. Os judocas (do super-ligeiro, categoria não incluída na Olimpíada, ao pesado) que conquistarem o ouro receberão R$ 2 mil. Quem ficar com o segundo lugar embolsará R$ 1 mil e os medalhistas de bronze ganharão R$ 500. Os valores aumentarão de acordo com a importância do evento. No Pan de São Domingos, os prêmios serão de R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente. No Mundial do Japão, em setembro, o título valerá R$ 5 mil, o vice, R$ 3 mil, e o terceiro posto, R$ 2 mil. As mudanças foram radicais de dois anos para cá: quando Paulo Wanderley assumiu a presidência da CBJ - ele lamenta o fato de não ter feito fotos da ocasião -, a entidade tinha centavos no cofre, dívida com o Tribunal de Contas da União, pôsteres de judô repetidos na parede, parentes de Mamede em cargos técnicos e de confiança. Atualmente, a CBJ ostenta três contas bancárias, "nome limpo na praça", pintura nova nas paredes (perdeu o ar de museu), e não emprega familiares de Paulo Wanderley. "Minha mulher e meus filhos não costumam nem me visitar na CBJ para não criar clima. É o estigma deixado pelo Mamede", afirmou o dirigente, que tem dois filhos faixa preta de judô. "Ganhamos respeito. Ter as viagens pagas é o mínimo que se deve oferecer a um atleta", disse o pesado Daniel Hernandes, que assim como os outros judocas da seleção recebe ajuda de custo (de R$ 830 a R$ 1.360). O valor pode não ser uma fortuna, mas era impensável há pouco tempo. "Meu pai já chegou a vender rifa no Clube Palmeiras para pagar minhas viagens em 1998. Hoje explico para empresas que podem ser patrocinadores pessoais que não há mais gastos com viagens e hospedagens e que a CBJ não tem mais o nome no ´Serasa´", brincou Daniel Hernandes. Nesses últimos dois anos, em que não teve de pagar passagem e hospedagem para competir, Daniel Hernandes, prata nos Jogos Pan-americanos de Winnipeg (1999), foi medalha de bronze no Torneio da Hungria (2003), ouro no Pan de 2002 (categorias pesado e absoluto, o único campeão da delegação brasileira) e ouro nos Jogos Sul-americanos de 2002.