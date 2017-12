Brasil x Suécia na Copa Davis será em Nova Lima A cidade de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, será a sede do confronto entre Brasil e Suécia, pelo playoff do Grupo Mundial da Copa Davis, de 22 a 24 de setembro. O acordo foi anunciado nesta quinta-feira pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT). Os jogos serão realizados em piso de saibro, em um estádio aberto, com capacidade para 10 mil pessoas. "Minas Gerais conseguiu nos oferecer todas as vantagens para trazer a Copa Davis", disse Jorge Lacerda, presidente da CBT. O vencedor do confronto vai garantir vaga no Grupo Mundial da Copa Davis.