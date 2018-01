Brasil x Venezuela. Agora, no rúgbi Depois da vitória de quarta-feira por 3 a 0, no futebol, Brasil e Venezuela voltam a se enfrentar amanhã, desta vez no rúgbi. A partida começa às 16 horas, no São Paulo Athletic Club, na zona sul da cidade, e é válida pela primeira fase das eliminatórias para o Campeonato Mundial da modalidade, em julho de 2003, na Austrália. O vencedor enfrentará o primeiro colocado do grupo do Caribe, provavelmente Trinidad e Tobago ou Bahamas. Também no rúgbi o Brasil pode ser considerado favorito contra a Venezuela. No último confronto entre as duas equipes, ano passado, a seleção brasileira venceu por 38 a 12.