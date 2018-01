Brasileira bate recorde no atletismo A brasileira Michelle Costa obteve o recorde ibero-americano dos 3 mil metros com obstáculos, neste sábado, durante o 10º Campeonato Ibero-Americano de Atletismo, ao completar a prova em 10min36s47. Michelle superou com facilidade o tempo anterior (10min49s52) da compatriota Soraya Vieira Telles conseguido há dois anos, no Rio. O segundo lugar ficou para a chilena Erika Olivera (10min48s53), seguida por Monica Amboya (11min02s68).