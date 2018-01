Brasileira conquista título no pentatlo Yane Marques, 21 anos, que vem se destacando no pentatlo moderno (tiro, esgrima, natação, saltos no hipismo e atletismo), ganhou neste domingo o Campeonato Norceca (Norte-Centro-Americano), na Guatemala. Fez 5.164 pontos. Superando a cubana Katia Rodrigues (5.160) com um segundo na corrida. A terceira foi a norte-americana Michelle Kelly (5.052). O Brasil participou como convidado especial.