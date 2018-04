Brasileira decepciona e fica só em 34º lugar no Mundial de Laser Radial A brasileira Fernanda Decnop decepcionou em seu último grande deste antes dos Jogos Olímpicos do Rio. Já classificada e convocada pela Confederação Brasileira de Vela (CBVela), ela ficou apenas no 34.º lugar no Campeonato Mundial de classe Laser Radial, encerrado nesta quarta-feira no México.