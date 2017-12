Brasileira é bronze no tae kwon do A brasileira Natália Silva conquistou nesta quinta-feira a medalha de bronze no Mundial de Tae kwon do, em Cheju, Coréia do Sul. Nas semifinais da categoria até 63 quilos, Natália foi derrotada pela espanhola Belén Fernandez, que ficou com a medalha de prata. O ouro foi para a sul-coreana Kim Yeon-Ji, que na semifinal venceu a marroquina Muna Menberrassul, que também foi bronze.