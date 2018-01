Brasileira é campeã mundial de taekwondo A brasileira Natália Falavigna conquistou nesta quinta-feira o inédito título mundial de taekwondo, categoria peso médio (até 72kg). Na final da competição disputada em Madri, na Espanha, ela derrotou a britânica Sarah Stevenson por 5 a 4. Natália Falavigna foi uma das atletas brasileiras do taekwondo que participou da Olimpíada de Atenas, em agosto de 2004. Na ocasião, ela chegou perto da medalha e ficou em 4º lugar. Bastante emocianada com a conquista do primeiro título mundial de taekwondo para o Brasil, Natália Falavigna disse estar "incrivelmente feliz". ?Ainda não consigo acreditar, mas é verdade. É incrível?, afirmou a campeã.