Brasileira é eliminada no quali e está fora de Wimbledon A única esperança brasileira na chave feminina do Aberto de Wimbledon, em Londres - o terceiro Grand Slam da temporada -, já caiu logo no primeiro dia de competição. Nesta terça-feira, a catarinense Maria Fernanda Alves foi massacrada pela francesa Virginie Pichet por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 6/0 - e foi eliminada logo na primeira rodada do torneio qualificatório para o torneio inglês, disputado em quadras de grama. Nanda Alves, a melhor brasileira no ranking mundial da WTA (185ª colocada), tentava novamente chegar pela primeira vez à chave principal de um Grand Slam. Sua maior chance aconteceu na edição do ano passado de Roland Garros, em Paris - caiu na última rodada do qualificatório. Pelo Torneio de Den Bosch, na Holanda, a russa Dinara Safina (cabeça-de-chave número 2) estreou com vitória sobre a italiana Maria Elena Camerin por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/2 e 6/1. A sérvia Jelena Jankovic (oitava pré-classificada) passou pela holandesa Marrit Boonstra por 2 a 0 - parciais de 6/3 e 6/0.