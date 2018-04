Brasileira é ouro na natação Com o tempo de 32s35, a nadadora brasileira Fabiana Sugimori conquistou neste domingo a medalha de ouro na prova de 50m livre da classe S11 (para cegos) das Paraolimpíadas de Atenas. Fabiana, que nas eliminatórias da manhã havia batido o recorde mundial da prova com o tempo de 32s32, confirmou o bom momento e chegou em primeiro, à frente da alemã Natalie Ball que chegou em segundo, com o tempo de 33s58. A holandesa Marion Nijhof foi a terceira, com o tempo de 33s58. Esta foi a segunda medalha de ouro do Brasil na natação, neste domingo. Clodoaldo Silva também venceu a prova dos 150m medley. Com os resultados de hoje, a delegação brasileira chega a 23 medalhas - 11 delas de ouro.