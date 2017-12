Brasileira e queniano vencem no Rio Uma brasileira e um queniano venceram neste domingo a Meia-Maratona do Rio de Janeiro. Marizete de Paula Rezende, atual campeã da São Silvestre, levou a melhor entre as mulheres. E no masculino, o vencedor foi Philip Rugut, do Quênia, que conquistou o bicampeonato da prova carioca. Completando o pódio feminino, chegaram a queniana Anne Jelagal em segundo e a brasileira Márcia Narloch em terceiro. Entre os homens, dois brasileiros, com Willian de Amorim na segunda posição e Alex Januário na terceira. Confira os resultados: Masculino 1º Philip Rugut (QUE) - 1h03m44 2º Willian Amorim (BRA) - 1h03m48 3º Alex Januário (BRA) - 1h03m58 4º Elenilson da Silva (BRA) - 1h04m10 5º Manuel Teixeira (BRA) - 1h04m17 Feminino 1ª Marizete Rezende (BRA) - 1h12m19 2ª Anne Jelagat (QUE) - 1h14m53 3ª Márcia Narloch (BRA) - 1h15m32 4ª Sirlene de Pinho (BRA) - 1h16m00 5ª Marily dos Santos (BRA) - 1h17m10