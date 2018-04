Brasileira fica em 11º na final do salto em distância no Mundial

A brasileira Eliane Martins ficou em 11º lugar na final do salto em distância no Mundial de Atletismo de Londres, nesta sexta-feira. A atleta catarinense saltou 6,52 metros na primeira tentativa. Na sequência, queimou os outros dois saltos a que tinha direito.

"Este é o meu terceiro Mundial e é o primeiro em que participo da final. Tentei fazer o melhor, procurar acertar, tive a ajuda do Nélio e da Tânia Moura, meus técnicos, e saio feliz", disse a atleta de 31 anos.

A vitória na prova ficou com a favorita Brittney Reese. A norte-americana se sagrou tetracampeã mundial do salto em distância, com 7,02 metros. Há cinco anos, ela faturou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres neste mesmo Estádio Olímpico.

A russa Darya Klishina, que compete pela bandeira independente por causa da suspensão ao atletismo da Rússia por doping, faturou a medalha de prata, com 7,00 metros. E a norte-americana Tianna Bartoletta levou o bronze, com 6,97m.