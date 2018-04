Brasileira fica em 48ª na marcha A brasileira Alessandra Picagevicz ficou, nesta segunda-feira, em 48º lugar na marcha dos 20 quilômetros dos Jogos Olímpicos de Atenas, com o tempo de 1h46min21. A medalha de ouro ficou com a grega Athanasia Tsoumeleka (1h29min12), seguida pela russa Olimpiada Ivanova (1h29min16), que ficou com a prata. O bronze foi para a australiana Jane Saville (1h29min25).