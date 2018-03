Brasileira fora da final dos 400 medley A brasileira Joanna Maranhão Melo não obteve classificação para a final dos 400 metros medley, que será disputada neste domingo, em Barcelona, no último dia do Mundial de Esportes Aquáticos. Joanna completou a prova com o tempo de 4min49s04, ficando em 15º lugar. O melhor tempo da eliminatória foi da húngara Eva Risztov, com 4min42s89.