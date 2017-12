Brasileira ganha ouro e bate recorde A brasileira Ádria dos Santos bateu nesta quarta-feira o recorde mundial dos 200 metros para deficientes visuais, durante a disputa do Campeonato Mundial de Atletismo, em Paris. Com o tempo de 25s22, ela ainda assegurou a medalha de ouro, superando a francesa Assia El Hannoui (25s78) e a espanhola Purificación Santamarta (26s28). Aos 25 anos, a mineira Ádria já disputou quatro Paraolimpíadas e ostenta marcas impressionantes na carreira. Foram duas medalhas de ouro em Seul/1988, uma outra de ouro em Barcelona/1992, três de prata em Atlanta/1996 e mais duas de ouro em Sydney/2000. Ádria tem uma doença chamada retinose pigmentar, que incide diretamente sobre a retina e não tem cura, deixando-a completamente cega. Por isso, ela disputa as provas, assim como as outras atletas paraolímpicas com deficiência visual, com o auxílio de um guia, que corre ao seu lado.