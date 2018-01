Brasileira ganha ouro no salto com vara no Sul-Americano A brasileira Fabiana Murer conquistou nesta sexta-feira a primeira medalha de ouro do Brasil no Campeonato Sul-Americano de Atletismo, realizado na cidade de Tunja (Colômbia), na prova de salto com vara. Ela conseguiu a marca de 4,47 m. A segunda colocação da prova ficou com a chilena Carolina Torres (4,25 m), enquanto que a argentina Alejandra García completou o pódio ao saltar 4,00 m. No último fim de semana, Murer já havia conquistado a primeira colocação do Troféu Brasil, em São Paulo. Este ano, Fabiana saltou duas vezes 4,66 m (recorde sul-americano). Outro bom resultado do Brasil nesta sexta-feira foi a prata de Ednalva Laureano nos 10.000 metros rasos, com o tempo de 37min37s. A vencedora da prova foi a colombiana Bertha Sánchez (37min19s), superando a boliviana Rosa Apaza (37min18s12), que terminou em segundo. No lançamento de martelo feminino, a brasileira Katiuscia Borges ficou com a medalha de bronze ao conseguir a marca de 64,58 m. A argentina Jennifer Dahlgren ganhou o ouro (69,07) seguida pela colombiana Johana Moreno (64,94 m). Entre os homens, o brasileiro Wagner José Alberto Carvalho conquistou a medalha de bronze no lançamento de martelo, com 67,27 m. O primeiro colocado foi o argentino Juan Ignacio Cerra (71,20), enquanto que o chileno Patricio Palma levou a prata (67,30 m).