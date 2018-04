Brasileira garante vaga na final do salto triplo

A brasileira Gisele de Oliveira conquistou vaga na final do salto triplo no Mundial de atletismo de Berlim, neste sábado. Ela garantiu a classificação ao saltar 14,14 metros, a sexta melhor marca de sua bateria nas eliminatórias.

Gisele mostrou evolução em suas três tentativas na qualificação. Na primeira alcançou 13,70 m e, em seguida, marcou 13,79 m. A melhor marca foi registrada pela chinesa Limei Xie, com 14,62 metros.

"O primeiro objetivo eu alcancei", comemorou a gaúcha Gisele, de 29 anos, que disputará a final da prova na segunda-feira, a partir das 15 horas (horário de Brasília). "Na final quero ficar entre as oito primeiras. Se saltar 14,40 m cumpro a meta. É algo que posso conseguir", disse a saltadora.

Também neste sábado, a gaúcha Sabine Heitling disputou a eliminatória dos 3.000 m com obstáculos, mas não conseguiu avançar à final da prova. A brasileira marcou o tempo de 9min50s96 e terminou na 12.ª posição. O melhor tempo foi registrado pela russa Gulnara Galkina, com 9min17s67.

"Precisava ousar, para tentar a classificação, que sabia ser difícil. Por isso, forcei um pouco no começo, cheguei a ficar entre as primeiras. Mas não foi possível", explicou a atleta, campeã pan-americana nos Jogos do Rio, em 2007.