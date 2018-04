Brasileira leva golpe a 18s do fim e fica com o bronze no Mundial de Tae Kwon Do

Nos Jogos Olímpicos, o tae kwon do tem apenas quatro provas masculinas e quatro femininas. No Mundial, entretanto, são oito categorias por naipe. Os pontos obtidos no Mundial nas categorias até 46kg e até 49kg valem para o ranking olímpico da até 49kg. As atletas da categoria até 52kg podem escolher ter seus pontos contabilizados na até 49kg ou na até 57kg.

Com a medalha de bronze, Iris Sing vai ganhar 43,20 pontos no ranking olímpico, no qual ela é nona colocada, com 149,77. Só a medalha de ouro (80,00) ou de prata (48,00) na final do Grand Prix, no fim do ano, têm mais valor daqui até o fechamento do ranking olímpico do que a campanha da brasileira no Mundial russo.

O Brasil tem direito a dois convites masculinos e dois femininos para os Jogos Olímpicos de 2016 no tae kwon do, mas não pode participar dos eventos de classificação. Se quiser levar mais atletas ao Rio, eles precisam chegar ao fim de abril de 2016 entre os seis melhores de suas categorias no ranking mundial.

Iris, por enquanto, é a única brasileira com real chances de obter a vaga nos Jogos pelo ranking, o que permitira à Confederação Brasileira (CBTKD) utilizar seus dois convites nas outras categorias.

Para chegar à medalha de bronze, Iris conquistou três vitórias na última terça-feira. A brasileira derrotou a húngara Claudia Lipcsei, a sul-coreana Jae-Young Sim e a chinesa Zhaoyi Li. Nesta quarta, porém, não conseguiu se classificar para a final.

MAIS BRASILEIROS - Os dois brasileiros que estrearam no Mundial nesta terça-feira perderam logo na primeira luta. Talisca Reis (até 49kg) foi derrotada por Ana Petrusic, da Eslovênia, no golden point. Henrique Precioso (até 74kg) foi eliminado por Rostand Kiki, do Benin, e praticamente deu adeus ao sonho de disputar os Jogos Olímpicos.

Número 17 do ranking mundial, ele deve cair bastante na lista e precisará de uma sequência de títulos para entrar no Top 16. Fora da relação dos 16 melhores lutadores da sua categoria, não poderá nem lutar a final do Grand Prix, evento mais importante da temporada fora o Mundial.