Brasileira pára na semifinal dos 100m A velocista brasileira Lucimar de Moura parou nas semifinais da prova dos 100 metros do Mundial de Atletismo de Helsinque. A brasileira terminou a eliminatória desta segunda-feira com o tempo de 11s.27 e chegou em 7º em sua bateria, ficando de fora da final. O melhor tempo da semifinal foi da francesa Christine Arron, que marcou 10s.96. A jamaicana Veronica Campbell obteve o segundo tempo, com 11 segundos cravados.