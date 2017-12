Brasileira perde e cai fora do qualifying de Roland Garros O tênis brasileiro não terá nenhuma representante na chave principal feminina do Torneio de Roland Garros, em Paris - o segundo Grand Slam da temporada. Nesta quarta-feira, a catarinense Maria Fernanda Alves, a melhor tenista do País (172ª no ranking mundial), lutou muito, mas foi derrotada pela norte-americana Jessica Kirkland por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (8/6) e 7/6 (7/2) -, logo na primeira rodada do torneio qualificatório para a competição francesa. Como o placar mostra, o jogo foi muito disputado e cada set teve mais de uma hora de duração - o primeiro durou 61 minutos e o segundo, 71 minutos. Outro dado que ressalta o equilíbrio da partida foi o número de serviços quebrados - cada uma quebrou seis vezes o saque da adversária. Com a derrota, Maria Fernanda Alves acaba mais uma vez com o sonho de disputar um Grand Slam. No ano passado, a catarinense chegou muito perto ao ser eliminada na terceira e última rodada do qualifying. Nesta quinta, o último representante brasileiro com chances de entrar na chave principal masculina entrará em quadra. Pela segunda rodada do qualificatório, o paulista Júlio Silva enfrentará o israelense Dudi Sela. Para se juntar a Flávio Saretta e Marcos Daniel no torneio, Júlio precisa vencer mais duas partidas.