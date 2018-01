Brasileira tenta vaga no esqui em Turim Eleita pelo Comitê Olímpico Brasileiro a melhor ciclista da categoria mountain bike do ano, a mineira Jaqueline Mourão tem um novo desafio: luta por vaga no esqui cross country dos Jogos Olímpicos de Inverno de Turim, na Itália, em fevereiro. Neste sábado, competirá pela primeira vez na neve, em St. Ulrich, na Áustria, nas distância cinco quilômetros clássico e cinco quilômetros livre. As duas outras brasileiras que disputam a vaga são Franziska Lustosa e Roberta Gonçalves. Até agora, quatro brasileiros garantiram vagas na Olimpíada de inverno. Aos 29 anos, Jaqueline quer se tornar a primeira brasileira a participar das Olimpíadas de Verão e de Inverno. E tem incentivo em casa. "Meu marido, o Guido Visser, é atleta de esqui cross country e representou o Canadá na Olimpíada de Inverno de Nagano/98", conta a atleta que foi a Atenas/2004.