Brasileira termina na 43ª colocação no esqui alpino Pelos Jogos de Inverno de Turim, na Itália, a brasileira Mirella Arnhold terminou, nesta sexta-feira, na 43ª posição geral do esqui alpino feminino (modalidade em que a competidora desce a montanha em alta velocidade e desvia de obstáculos). Após duas descidas, a brasileira acumulou o tempo de 2m49s17, o pior de todas as atletas que terminaram a prova. Em sua primeira descida, Mirella fez o tempo de 1m20s17. Já na segunda volta, ela teve um pouco mais de dificuldades, devido a uma tempestade de neve que atingiu Turim, e fez o tempo de 1m29s00. "Realmente estava muito difícil. Minha maior dificuldade foi o frio. Mas, estou feliz por completar a prova, já que é a minha despedida do gelo", declarou Mirella, que decidiu encerrar a carreira, apesar de ter apenas 22 anos e ser considerada a melhor esquiadora brasileira. Agora, ela pretende se dedicar à faculdade de administração. A vencedora do esqui alpino foi a norte-americana Julia Mancuso, com um tempo de 2m09s19. A medalha de prata ficou a finlandesa Tanja Poutiainen. Já o bronze foi para a sueca Anna Ottosson.