Brasileira vence a São Silvestre Depois de uma disputa muito dura, a brasileira Maria Zeferina Baldaia venceu hoje a prova feminina da São Silvestre. A vitória de Zeferina, uma ex-cortadora de cana de 29 anos, foi ainda mais expressiva porque ela, com muita garra aliada a seu excelente preparo físico, teve forças para superar a queniana Margaret Okayo na subida da Avenida Brigadeiro Luís Antônio e, depois, não deu chance de reação à adversária. A 77.ª edição da São Silvestre teve um dominío quase total das atletas brasileiras. Além da vitória de Zeferina, que completou os 15 km em 52min12s, o País teve no pódio Márcia Narlock, que terminou em terceiro, Adriana de Souza, em quarto, e Selma dos Reis, a quinta colocada. Zeferina teve um excelente desempenho durante toda a prova. Esteve sempre no primeiro pelotão e, a partir do 11.º quilômetro, quando ficou claro que lutaria pela vitória com Okayo, soube, primeiro, acompanhar o ritmo da queniana. Depois, já na subida da Brigadeiro, com cerca de 13,8 km de corrida, assumiu a primeira posição e, mesmo demonstrando em sua fisionomia um certo cansaço, não permitiu mais a aproximação da queniana. Okayo veio credenciada pela vitória na Maratona de Nova York, mas teve dificuldade numa prova mais curta, onde a velocidade é mais importante do que a resistência, e teve de conformar-se com o segundo lugar. Outras atletas que chegaram a São Paulo como favoritas decepcionaram. Prêmio - A vitória de Zeferina, obtida sob forte calor - a temperatura atingiu 31.º C durante a prova - foi a terceira de uma brasileira na competição feminina. Carmem de Oliveira venceu em 1995 e Roseli Machado ganhou em 1996. Confira a classificação final da prova: 1º) Maria Zeferina Baldaia (Brasil) - 52min12s 2º) Margaret Okayo (Quênia) - 52min23s 3º) Márcia Narloch (Brasil) - 53min07s 4º) Adriana de Souza (Brasil) - 53min41s 5º) Selma dos Reis (Brasil) - 53min57s 6º) Ednalva Lauriano da Silva (Brasil) - 54min20s 7º) Bertha Oliva Sanchez (Colômbia) - 54min36s 8º) Martha Tenório (Equador) - 54min37s 9º) Marlene Teixeira Furtado (Brasil) - 54min56s 10º) Marizete Rezende País (Brasil) - 55min31s