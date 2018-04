Brasileira vence etapa de Santos da maratona aquática

A maratona feminina foi decidida apenas na última boia, quando faltavam apenas 1.100 metros para o fim da prova. Ana Marcela alcançou a liderança e deixou para trás a campeã olímpica Larissa Ilchenko, da Rússia, e a campeã pan-americana, Chloe Sutton, dos Estados Unidos.

"No final dei um sprint que me fez chegar com dois corpos de vantagem. Finalmente venci a campeã olímpica, Larissa Ilchenko. Eu sempre batia na trave, mas desta vez consegui", contou a nadadora, que também estará no Mundial do Canadá.

"Agora vou me preparar bastante para o Mundial de Roberval, na qual quero brigar por medalha, e para todas as outras etapas da Copa do Mundo, que termina em outubro, para acumular o maior número de pontos possível", completou Ana Marcela. No ano passado, ela foi desclassificada do circuito porque ficou fora da última etapa, por motivo de saúde.

O pódio feminino foi completado pelas italianas Martina Grimaldi, segunda colocada, e Alice Franco. No masculino, o russo Evgeny Drattsev venceu a etapa brasileira, enquanto o sul-africano Chad Ho levou a medalha de prata.