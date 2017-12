Brasileira vence Meeting na Holanda A meio-fundista Fabiane dos Santos conseguiu na segunda-feira o índice para o Campeonato Mundial de Atletismo, marcado para Edmonton (Canadá), em agosto deste ano. Fabiane ganhou a prova dos 800 metros no Meeting de Hengelo (Holanda), com o tempo de 1min59s21, seu recorde pessoal e superou o índice da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), que é 2min00s00. Agora, Fabiane é a terceira do ranking mundial da prova na temporada. Os outros brasileiros já qualificados para o Mundial são Cláudio Roberto de Souza (100m), Claudinei Quirino da Silva (200m), Sanderlei Parrela (400m), Márcio Simão de Souza (110m com barreiras), Eronildes Araújo (400m com barreiras), Jadel Gregório (salto triplo), Vanderlei Cordeiro de Lima (maratona), Leonardo Vieira Guedes (maratona), e Marren Higa Maggi (100m com barreiras e salto em distância).