Brasileiras acabam em 10.º no nado sincronizado no Mundial A equipe brasileira de nado sincronizado obteve uma boa posição na final do exercício livre por equipe do Mundial de Melbourne, ao terminar em 10.º lugar, junto com a Coréia do Sul, com 90,333 pontos. A medalha de ouro ficou com a Rússia, liderada por Tatiana Prokovskaia, que somou 99,000 pontos, contra 98,500 das espanholas, comandadas por Gemma Mengual. As japonesas ficaram em terceiro ao superar as rivais chinesas. "Subimos uma posição em relação às Eliminatórias e passamos a França, que era o nosso objetivo. No final, acabamos empatando com a Coréia", contou Michelle Frota, uma das integrantes do conjunto brasileiro. As brasileiras apresentaram a coreografia "Um dia no Rio de Janeiro", desenvolvida especialmente para os Jogos Pan-Americanos. Classificação final: 1.º Rússia - 99,000 pontos 2.º Espanha - 98,500 3.º Japão - 97,334 4.º China - 96,334 5.º Estados Unidos - 95,834 6.º Canadá - 95,167 7.º Itália - 94,000 8.º Grécia - 92,167 9.º Ucrânia - 91,166 10.º Brasil - 90,333 10.º Coréia do Sul - 90,333 12.º França - 89,666