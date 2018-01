Brasileiras campeãs no vôlei de praia Na final entre duplas brasileiras da etapa russa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, Juliana e Larissa se deram melhor. Neste sábado, em São Petersburgo, elas venceram Renata e Talita por 2 sets a 0, com parciais de 26/24 e 21/14, em 47 minutos de jogo. A disputa do terceiro luagr também foi entre duplas brasileiras. Ana Paula e Leila venceram Sandra e Ágatha também por 2 sets a 0, parciais de 21/14 e 21/19, em apenas 40 minutos de jogo.