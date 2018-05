Brasileiras comemoram pódio na São Silvestre

Marily dos Santos repetiu o feito de 2008 na São Silvestre e novamente terminou a prova na terceira colocação. Satisfeita com o desempenho, a atleta comemorou o resultado e também enalteceu Maria Zeferina Baldaia e Cruz Nonata, que ficaram respectivamente em quarto e quinto e também subiram ao pódio.

VEJA TAMBÉM

GALERIA - Imagens da festa da São Silvestre em São Paulo

Quenianos dominam disputa da 85.ª Corrida de São Silvestre

"Foi um resultado bom pra mim. Fico feliz também pelas outras brasileiras que chegaram ao pódio", afirmou Marily dos Santos, aproveitando para criticar o desempenho dos competidores masculinos brasileiros. "O masculino tem que fazer a parte dele, pois o feminino está fazendo. Só chegou uma queniana na nossa frente, o resto ficou para trás. Elas não são os donos do pedaço."

Demonstrando satisfação com a quarta posição, Maria Zeferina Baldaia relembrou os problemas que a atrapalharam na última edição. "No ano passado, fiquei em 12º, pois estava com meu pai hospitalizado e vim para a prova em respeito aos patrocinadores", afirmou ela.