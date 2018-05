Brasileiras conquistam bronze em Grand Slam de judô

A equipe brasileira conquistou mais duas medalhas de bronze no segundo e último dia do Grand Slam de judô, em Tóquio. Sarah Menezes (até 48kg) e Érika Miranda (até 52kg) subiram ao pódio neste domingo e igualaram o feito de Leandro Guilheiro, que foi terceiro colocado na categoria até 81kg no sábado.

Embalada por uma boa temporada, Sarah Menezes começou com duas vitórias neste domingo, mas não conseguiu disputar a semifinal, contra a atual campeã mundial Tomoko Fukumi. A brasileira ficou de fora por causa de uma lesão no menisco do joelho direito.

A desistência, porém, não desanimou a judoca, que é candidata ao prêmio de melhor atleta do ano, do Comitê Olímpico Brasileiro. "Queria muito lutar com ela, mas foi melhor poupar para não agravar a situação", explicou Sarah Menezes. "Foi uma temporada muito boa. Senti que tenho evoluído a cada luta".

Érika Miranda, por sua vez, obteve três vitórias seguidas e só parou na semifinal, diante da eslovena Petra Nareks. No masculino, o melhor resultado do dia foi conquistado por Walter Santos, que ficou em quinto lugar na categoria acima de 100kg.

Com a conquista das brasileiras, o Brasil encerrou sua participação no Grand Slam na terceira colocação em número de medalhas, atrás apenas do Japão, com 29 pódios, e da Coreia do Sul, com cinco.

O desempenho brasileiro foi comemorado pelo coordenador técnico da Confederação Brasileira de Judô, Ney Wilson. "Mostramos nossa força ao longo do ano. Temos atletas de qualidade e se as Olimpíadas de Londres fossem amanhã, teríamos dez pesos classificados, seis no masculino e quatro no feminino", destacou.

Leandro Guilheiro, Walter Santos, Sarah Menezes e Érika Miranda conquistaram vaga para disputar o IJF Masters, na Coreia do Sul, nos dias 16 e 17 de janeiro. A competição reunirá os 16 judocas mais bem colocados do ranking mundial de cada categoria.

Além deles, asseguraram a participação no torneio Rafaela Silva (até 57kg), Leandro Cunha (até 66kg), Hugo Pessanha (até 90kg), Tiago Camilo (até 90kg), Luciano Correa (até 100kg) e Daniel Hernandes (acima de 100kg).