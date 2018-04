Brasileiras da 470 encerram dia em 19º A dupla brasileira formada por Fernanda Oliveira e Adriana Kostiw, que disputa a classe 470 do torneio de vela dos Jogos Olímpicos de Atenas, ficou em 16º na oitava regata e ocupa a 19º posição na classificação geral, com 94 pontos perdidos. As gregas Sofia Bekatorou e Aimilia Tsoulfa voltaram a vencer e mantêm a ponta com 21 pontos perdidos.