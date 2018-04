Brasileiras do 470 em 6º na 7ª regata As brasileiras Adriana Kostiw e Fernanda Oliveira terminaram a sétima regata da classe 470 na sexta colocação e ocupam a 18ª posição na classificação geral, com 78 pontos perdidos. As gregas Sofia Bekatorou e Aimilia Tsoulfa continuam na liderança.