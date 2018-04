Brasileiras em 19º lugar na classe 470 As velejadoras brasileiras Fernanda Oliveira e Adriana Kostiw obtiveram duas vezes o 15º lugar nas regatas da classe 470 feminino disputadas nesta quinta-feira, no Centro de Vela, em Agios Kosmas. O barco das brasileiras está na 19ª. colocação geral, com 108 pontos perdidos. ?O vento estava médio para forte?, disse Adriana, que lembrou a dificuldade de não ter treinado em Atenas, onde a inconstância dos ventos surpreendeu. O melhor resultado obtido por elas até agora foi o 3º lugar na sexta regata. As gregas Sofia Bekatorou e Aimilia Tsoulfa garantiram a medalha de ouro nesta quinta-feira por antecipação.