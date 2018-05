Brasileiras encerram Mundial de handebol em 15º lugar

Na partida desta terça, a armadora Adriana foi artilheira, com seis gols. Também marcaram pelo Brasil Eduarda Amorim, a Duda (5 gols), Fernanda e Ana Paula (4 gols cada), Célia (3 gols), Aline Rosas (Pará) e Regiane (2 gols) e Fabiana Diniz (Dara) e Jaqueline (um gol cada uma).

O Brasil disputou nove jogos pelo Campeonato Mundial. Na primeira fase, venceu a França (22 a 20), foi superado por Suécia (23 a 26), Alemanha (32 a 30), Dinamarca (21 a 28) e venceu Congo (36 a 28).

Sem alcançar o objetivo de classificação, a seleção disputou a President?s Cup, onde se define a classificação a partir do décimo terceiro colocado. Nesta fase, a equipe bateu Austrália (25 a 12), Ucrânia (36 a 30), Tailândia (44 a 19) e Japão (31 a 29). [

A Suécia ficou com a primeira colocação da President?s Cup, a décima terceira na classificação geral, depois de vencer a Tunísia, décima quarta, por 33 a 31. As suecas já entraram para a disputa com quatro pontos obtidos na primeira fase.