Brasileiras estão na final da ginástica Representado pelas ginastas Laís Souza e Ana Paula Rodrigues - Daiane dos Santos e os irmãos Hypólito foram poupados -, o Brasil garantiu nesta sexta-feira, em Cottbus, na Alemanha, a presença nas finais de três provas da primeira etapa da Copa do Mundo. Elas disputam medalhas no sábado e no domingo, sempre a partir das 11h30 (horário de Brasília), com transmissão da SporTV. Laís Souza teve o melhor desempenho. Com nota 9.162, ela ficou em primeiro lugar na classificatória do solo. E também disputará medalha no salto, ao obter a segunda colocação (9.237), atrás apenas da russa Oksana Chusovitina. Ana Paula Rodrigues conseguiu sua vaga na final da prova da trave, ao ficar em 7º lugar na classificatória (8.575). Laís Souza também disputou esse aparelho, mas ficou na 9ª colocação e está fora da briga por medalhas.