Brasileiras estréiam domingo no WCT Jacqueline Silva (8.ª do ranking profissional) e Tita Tavares (17.ª) estréiam domingo, na 2.ª etapa do WCT Feminino 2005, nas Ilhas Fiji. Tita sai na 1. ª bateria, Jacqueline na 6.ª , na disputa com ondas de até 2,0 m. Em 2004, Tita eliminou a catarinense nas quartas-de-final e acabou em 3.º. E o Circuito Brasileiro Profissional 2005 passará por Imbituba (SC), São Sebastião (SP), Saquarema (RJ), Mata de São João (BA) e Ubatuba (SP).