Brasileiras faturam prata e bronze no vôlei de praia

CORRIENTES - O Brasil contou com duas duplas femininas no pódio do Grand Slam de Corrientes, na Argentina. Neste sábado, Ágatha e Maria Elisa conquistaram a medalha de prata, enquanto irmãs Maria Clara e Carol levaram o bronze na competição que integra o Circuito Mundial de vôlei de praia.

Ágatha e Maria Elisa ficaram com a prata ao serem derrotadas na decisão pelas holandesas Meppelink e Van Gestel, por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/19. Maria Clara e Carol repetiram o terceiro lugar da etapa de Xangai, ao superarem as norte-americanas Kessy e Ross por 2 a 1, parciais de 21/16, 19/21 e 15/13.

Algozes das brasileiras na final, Meppelink e Van Gestel derrotaram e eliminaram Lili e Bárbara Seixas nas oitavas de final. Na sequência, vitimaram outra dupla brasileira, Maria Clara e Carol, nas semifinais.

No caminho para alcançar a decisão, Ágatha e Maria Elisa venceram as alemãs Holtwick e Semmler nas quartas de final, por 22/24, 21/19 e 16/14. Depois, superaram Kessy e Ross por 15/21, 21/14 e 15/12. No entanto, não conseguiram manter o ritmo na final.