Brasileiras fazem boa apresentação no Mundial de Ginástica A equipe brasileira feminina de ginástica fez nesta segunda-feira uma boa apresentação no Mundial da Dinamarca. O grande destaque do time foi Laís Souza, que conseguiu a melhor nota individual dentre todo o grupo do Brasil, com 59,875. Laís não participava de competições internacionais desde maio, quando disputou a Copa do Mundo de Moscou. Outro destaque brasileiro na apresentação desta segunda-feira foi Daniele Hypólito, vice-campeã no solo do Mundial de Ghent, na Bélgica, em 2001. Ela obteve a nota de 57,800. Por sua vez, Daiane dos Santos, que também não competia desde maio, uma vez que esteve ?amadurecendo? sua coreografia, que é embalada pela música "Isto aqui o que é", do compositor Ary Barroso, recebeu a nota geral de 44,325 - ela participou de apenas três aparelhos. Na soma geral por aparelhos, o Brasil ficou com 230,475 pontos. Com este resultado, as brasileiras ficaram bem perto de garantir uma das 24 vagas para o pré-olímpico. Texto atualizado às 16 horas