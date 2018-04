Brasileiras ficam fora dos 400 metros As brasileiras Maria Laura Almirão e Geisa Coutinho não obtiveram, neste sábado, classificação para as semifinais dos 400 metros rasos dos Jogos Olímpicos de Atenas. Almirão ficou com o 26º tempo na classificacão, enquanto Geisa foi a 28ª colocada.